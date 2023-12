Smecd entrega kits de uniformes escolares para alunos das escolas municipais de Derrubadas

No dia 12 de dezembro, Derrubadas testemunhou um evento marcante: a distribuição de kits de uniformes escolares para os alunos das escolas municipais. Além da entrega dos kits, a presença festiva do Papai Noel acrescentou um toque de alegria especial para as crianças.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) informou que cerca de 420 kits foram distribuídos nessa ocasião especial. Esse esforço contou com um investimento aproximado de R$ 41 mil, proveniente dos recursos próprios do município.

Essa ação não se trata apenas de um evento isolado, mas representa a continuidade de uma prática estabelecida pela administração municipal, visando promover um ambiente escolar mais inclusivo e igualitário.

Cristiane Führ, secretária municipal de Educação, destacou: “Nossa intenção é proporcionar a todos os alunos das escolas municipais as mesmas oportunidades e condições para um aprendizado pleno. Essa iniciativa busca criar um ambiente onde todos se sintam igualmente valorizados, independentemente de sua condição socioeconômica. A expressão de sorriso e felicidade estampados nos rostos das crianças durante esse evento reafirma o quão impactante é investir na educação e no bem-estar das futuras gerações.”

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação de Derrubadas