‘Só há lama e caos’: A volta para casa após enchente histórica no Vale do Taquari

Sul 21 – Da lama ao caos, do caos à lama. O rio Taquari arrastou tudo: vidas, sonhos, casas, carros, empresas e tudo mais que passou pelo seu caminho. A enchente que atingiu a região nos últimos dias alcançou a marca histórica de quase 30 metros de altura e deixou mais de 30 mortos no Vale do Taquari.

O barulho de helicópteros e sirenes ecoa pelo céu em meio ao cenário apocalíptico que se estabeleceu em Lajeado. Móveis destroçados e cobertos de barro se aglomeram em fileiras da maior parte da região central da cidade.

O cheiro do lodo adentra as narinas. Descubro, então, que a tristeza tem um aroma: seu odor é de enchente. A lama chegava até o meio da canela quando voltei para minha casa. O rio baixou após a cheia deixando seu rastro de caos por toda a cidade.

Busco a chave de casa no bolso da calça. Uma das poucas calças que me sobrou após a enchente e a única chave da única casa que tenho. Sabia que não precisava abrir a porta para descobrir que tudo havia se perdido: móveis, roupas, equipamentos de trabalho, brinquedos do meu filho, presentes recém comprados para minha esposa, a torradeira que fazia os pãezinhos com manteiga todas as manhãs e minha coleção de livros do Nelson Rodrigues.

Abro a porta e tenho certeza, só há lama e caos. A geladeira está espatifada no chão coberta de barro, os legos do nenê e a motoca, imundos, as roupas da minha esposa formam um grande nó de lodo. Tudo está perdido.

Visito todos os cômodos da casa: o cenário de fim de mundo em cada canto. Eu choro. Choro baixinho para ninguém me ver. Choro por saber que o mundo é um lugar impossível, onde coisas que parecem impossíveis acontecem todos os dias.

Se alguém algum dia dissesse que o Vale do Taquari ficaria do jeito que ficou, qualquer um dos moradores desta região diria que isso seria impossível. Ficamos imersos, inundados e imundos de barro numa enchente em que o rio passou dos 29 metros de altura.