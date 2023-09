Suicídio na UFRGS alerta para necessidade de acolhimento e promoção da saúde mental

Partiu dos estudantes a iniciativa de criar um projeto para repensar a saúde mental no contexto da universidade. Gabriel Aguiar, acadêmico do curso de Engenharia Civil e integrante da gestão do Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia (CEUE), conta que, em 2019, foi pensado o projeto “Meu i0”, uma brincadeira com os conceitos do ordenamento (cálculo que define um ranking de alunos em cada etapa dos cursos e pode favorecer a matrícula em disciplinas).

Inicialmente, foram feitas palestras de prevenção ao suicídio no mês de setembro como parte da campanha Setembro Amarelo. Após a pandemia, o projeto se juntou à PRAE para a realização de rodas de conversa sobre saúde mental. Gabriel explica que, principalmente após os últimos acontecimentos, os encontros se mostraram muito necessários.

“Tínhamos marcado uma reunião para ensinar técnicas para lidar com a ansiedade, mas voltamos para o formato convencional de roda de conversa, junto à equipe do projeto ‘Medusa’, do Instituto de Psicologia, uma psicóloga da PRAE e uma assistente social. Neste último caso, muitas pessoas que estavam na aula no momento que aconteceu ficaram com traumas, a roda de conversa foi importante para conversarmos sobre e ouvir os alunos pra que eles não mantivessem isso somente pra eles”, relata.

A iniciativa PRAEscutar, de acolhimento coletivo a estudantes dos cursos de Engenharia, se define como um espaço de escuta, onde os participantes poderão falar dos sentimentos e desafios que vivenciam no percurso acadêmico, trocar ideias e compartilhar experiências. Os encontros acontecem nas terças-feiras, às 18h, na sede do CEUE, no Campus Centro.

A PRAE disponibiliza atendimento pedagógico, social e de acolhimento em saúde mental a estudantes de graduação vinculados ao programa de benefícios. Também oferece suporte e orientação técnica aos servidores para o manejo de demandas de saúde mental dos estudantes. Para solicitar atendimento, é necessário enviar um e-mail para psicologiaprae@prae.ufrgs.br.

O Programa de Extensão Movimento Educação e Saúde Mental (Medusa) oferece grupos de acolhimento presenciais e online a estudantes de graduação e pós-graduação. Pode contribuir na orientação técnica às unidades acadêmicas em relação à saúde mental discente.

A Divisão de Promoção da Saúde (DPS/DAS/Sugesp) oferece atendimento psicossocial individual a servidores docentes e técnico-administrativos e realiza atendimentos e intervenções com equipes. O contato pode ser feito a partir do e-mail dps_das@ufrgs.br ou pelos telefones (51) 3308-3917 e (51) 3308-3363.

O Núcleo Pedagógico do Campus Litoral Norte disponibiliza orientação pedagógica e acolhimento psicológico individual ou em grupo a estudantes dos cursos ofertados na Unidade, bem como orientações a servidores docentes e técnicos, com atendimentos que ocorrem de forma presencial ou online.