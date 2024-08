TENENTE PORTEL: Manutenção na rede de energia elétrica poderá afetar abastecimento de água neste sábado

A manutenção na rede de energia elétrica, programada pela concessionária que atende o município, poderá interromper o abastecimento de água neste sábado, 3, a partir do meio-dia, no Centro e nos bairros Fries, Rubino Marroni, Ramayer, Isabel e Nascer do Sol, em Tenente Portela. A falta de energia elétrica irá afetar o funcionamento de dois poços artesianos.

Equipes da Companhia irão acompanhar o serviço e realizar manobras operacionais no sistema para garantir a distribuição. A previsão da concessionária é de que a energia seja restabelecida no final da tarde e o abastecimento de água, caso seja interrompido, deverá então ser retomado gradualmente, durante a noite.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.

Assessoria de ComunicaçãoCorsan