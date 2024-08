Tenente Portela: 4ª edição do Concurso Municipal de Vinhos Artesanais será no sábado, 24

No sábado, 24, na comunidade do Perpétuo Socorro, durante o Jantar Italiano, serão conhecidos os ganhadores do Concurso Municipal de Vinhos Artesanais de Tenente Portela.

O concurso visa valorizar e destacar a produção de vinhos artesanais, incentivando a melhoria contínua da qualidade e proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento da enologia local. A iniciativa contribui para o fortalecimento da cultura vinícola no Município.

Esta edição conta com 21 produtores inscritos com 31 amostras. Foram avaliadas duas categorias: vinhos tintos com 17 amostras e vinhos branco/rose com 14 amostras.

Premiação – serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria, sendo que cada produtor participante receberá um mimo.

O engenheiro agrônomo da Emater/ASCAR, Cesar Yolare Zamarchi, que faz parte da coordenação do evento, disse que “o objetivo do concurso é integrar as famílias de Tenente Portela e região dentro de uma das atividades mais antigas da humanidade, a produção e consumo de vinhos, assim como incentivar a diversificação da produção na agricultura familiar resgatando valores, costumes e tradições. Nesse contexto, buscamos a troca de experiência e busca de novas tecnologias para cada vez mais melhorarmos nossa qualidade. O Concurso Municipal do Vinho Artesanal de Tenente Portela é um evento itinerante e a cada ano acontece em uma comunidade diferente. Neste ano, a comunidade de Perpétuo Socorro aceitou o desafio de ser nossa anfitriã para o momento de divulgação e premiação dos vencedores deste concurso. Para isso está preparando um maravilhoso jantar italiano”, afirma Zamarchi.

A avaliação dos vinhos inscritos aconteceu na quarta-feira, 21, nas dependências da Emater/ASCAR de Tenente Portela. O corpo de jurados foi formado poe uma equipe de extensionistas com experiência na atividade vitivinícola.

Conforme os organizadores do jantar italiano, “a comunidade de Perpétuo Socorro espera a todos de braços abertos”.