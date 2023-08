Tenente Portela 68 anos: Jantar, cavalgada, jogos e motocross são os eventos do próximo final de semana

A programação dos 68 anos de Tenente Portela terá sequência com quatro eventos no período de 05 a 07 de agosto. Confira nos cards.

As festividades alusivas ao aniversário do Município seguirão até o dia 28 de agosto. A programação completa pode ser acessada nos sites do Folha Popular https://fpop.com.br/tenente-portela-68-anos-jantar-cavalgada-jogos-e-motocross-sao-os-eventos-do-proximo-final-de-semana/ e da Prefeitura no : www.tenenteportela.rs.gov.br.

Tenente Portela, 68 anos – Melhor a cada dia!

