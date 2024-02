Tenente Portela – A Escola Estadual Professora Cléia Salete Dalberto começa o ano letivo com recepção aos alunos

A Escola Estadual Professora Cléia Salete Dalberto abriu suas portas para dar início ao tão aguardado ano letivo de 2024. Neste dia especial, 19 de fevereiro, professores e funcionários da escola recepcionaram os alunos com muito entusiasmo e alegria. Nos três turnos de funcionamento da escola, a acolhida foi um momento muito marcante, em que a equipe diretiva destacou a satisfação e a importância de cada um dos alunos que escolheram fazer parte da história da Escola Cléia.

A direção mencionou que o objetivo da escola, enquanto educandário, é contribuir na construção do projeto de vida e no desenvolvimento integral de todos, sempre focando no protagonismo de cada aluno; e isso só se concretizará quando escola, aluno e família forem parceiros no que diz respeito ao incentivo e à importância da permanência e continuidade dos estudos, para que a educação continue sendo valorizada e desenvolvida como pilar fundamental para o desenvolvimento da comunidade.

Ainda no primeiro dia de aula, a Escola Cléia recebeu profissionais da 21ª CRE que sempre demonstram seu apoio e incentivo aos educandários dos quais é mantenedora.

Jornal Folha Popular – Com Informações da Escola Cléia.