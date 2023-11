Tenente Portela: A Feira Negócios Daqui encerrou suas atividades na Praça do Imigrante no domingo

A Feira Negócios Daqui, que iniciou na sexta, 10, encerrou a atividades no domingo, 12, proporcionando oportunidades de bons negócios e diversão. Estavam presentes na feira instituições bancárias e empresas que atuam nos segmentos de carros, motos, bikes, consórcios, seguros e pneus.

No domingo, 12, na programação, ocorreu apresentações culturais do Senna Dance (Escola Ayrton Senna) e o Cão Curso, na parte da tarde. O show de encerramento foi com o grupo portelense Manjado, que iniciou sua apresentação às 17h.

A Negócios Daqui contou com espaços para a agricultura familiar, artesanatos e agroindústrias. Também um espaço kids, para a criançada, com brinquedos infláveis. A entrada era gratuita e a visitação ocorreu das 10 às 20h.

Entre empresas, instituições financeiras, entidades, agroindústriais, agricultores familiares e artesãos, a feira Negócios Daqui teve aproximadamente 50 participantes na condição de expositores ou prestadores de serviços.

EXPOSITORES AVALIAM POSITIVAMENTE A NEGÓCIOS DAQUI – Pesquisa realizada ao final da feira mostrou os índices de satisfação e colheu sugestões para as próximas edições. Comercialização superou R$ 1,8 milhão.

Entre empresas, instituições bancárias, entidades, agroindústrias, agricultores familiares, artesãos e prestadores de serviços, a Negócios Daqui teve cerca de 50 participantes, a maioria na condição de expositores. Ao final dos três dias do evento, realizado de 10 a 12 de novembro, na Praça do Imigrante, em Tenente Portela, a organização promoveu uma pesquisa de avaliação. Dos questionários distribuídos, 27 foram devolvidos. O levantamento permitiu identificar os pontos positivos e negativos, levantar sugestões para as próximas edições e estabelecer notas para as principais áreas do evento. Confira:

ESTRUTURA: 9,5

LIMPEZA: 8,5

DIVULGAÇÃO: 8,5

SEGURANÇA: 9,5

ORGANIZAÇÃO GERAL: 8,5

A pesquisa também perguntou sobre os resultados obtidos pelos participantes e o índice de satisfação resultou na nota 9. Quanto ao montante comercializado, à resposta era facultativa e entre os que indicaram valores a soma chegou a R$ 1.851.560,00. A maior fatia vem da venda de carros, motos e consórcios. Entre os destaques, o segmento de motocicletas, que fechou com pelo menos 16 vendas efetivadas durante a feira.

Esta edição evidenciou o segmento de carros, motos e bikes, além de garantir espaços para a agricultura familiar, o artesanato e as agroindústrias. Entre as sugestões apresentadas para as próximas edições, está à ampliação dos setores envolvidos, o que representaria uma maior presença de público.

As atrações musicais e demais atividades que fizeram parte da programação, agradaram. Os shows, o passeio ciclístico, o encontro de motos, a mateada e as apresentações de danças mobilizaram um bom público. O “CãoCurso” foi um dos eventos de destaque, que serviu para divulgar as ações da APATTA, entidade que tem atuado voluntariamente na proteção de animais. A praça de alimentação e o espaço kids também foram pontos positivos da feira.

A partir de agora, a Prefeitura começa a projetar a Negócios Daqui de 2024. As entidades que foram parceiras deste ano – ACISA, Emater/RS – Ascar, APATTA, Moto Clube Bronko, Pedal Portela – confirmaram que seguirão apoiando a “feira da nossa gente”.

Confira nas imagens alguns registros de entrega de certificados de participação.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.