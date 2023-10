Tenente Portela: ACISA promove curso para colaboradores da área de vendas

Ocorreu nos dia 24 e 25 de outubro, o curso “Vendas Proativas e Atendimento ao Cliente”, proporcionado pela Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios (ACISA).

O curso foi ministrado por Anderson Danette, mestre em Administração (UNOESC) e pós-graduado em gestão de pessoas com coaching (IBC).

De acordo com o presidente da ACISA, Antônio Ganacini, nesta fase de renovação da ACISA, já ocorreu o curso ‘Liderança Inspiradora e Desenvolvimento de Equipes’, que foi ministrada por colaboradores do Sebrae de Ijuí nos dias 3 e 4 de outubro.

“Estamos empenhados em reaproximar os associados da entidade, colhendo seus feedbacks e transformando estes em demandas de trabalho para a associação, surgindo assim estes cursos: o primeiro com foco em gestores e líderes, realizado nos dias 3 e 4 de outubro, e este outro, com foco nos colaboradores que trabalham com vendas. Aos associados interessados nos cursos que a ACISA oferece, entrar em contato pelo fone/whatsapp 55 35511211,” conclui.

Folha Popular