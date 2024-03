Tenente Portela – Alerta Covid: SMSS reforça a importância da prevenção

Tenente Portela já registrou neste ano 120 casos. Destes, 37 estão ativos. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SMSS) de Tenente Portela alerta mais uma vez a população para que reforce as ações para conter o avanço da Covid-19. O Município registrou um aumento no número de casos neste ano 2024 chegando a 120, conforme boletim epidemiológico desta quarta, 13. Destes, 37 casos estão ativos e os outros 83 são considerados curados.

A atenção aos pacientes com sintomas de Covid-19 ocorre simultaneamente ao intenso trabalho de enfrentamento à dengue. A Secretaria de Saúde mantém-se atenta para garantir que a população tenha o atendimento adequado nas duas situações.

CUIDADOS: O órgão municipal alerta a população para que retome os hábitos de prevenção. É importante lavar as mãos com frequência com água e sabão ou utilizar álcool em gel; evitar tocar olhos, nariz e boca; manter ambientes ventilados; evitar contato próximo com outras pessoas em caso de sintomas respiratórios e, principalmente, cumprir o isolamento em caso positivo. A pessoa infectada deve permanecer isolada por pelo menos cinco dias, podendo sair do isolamento no sexto dia em caso de teste negativo.

Outra medida de prevenção de extrema importância para evitar hospitalizações e mortes é a vacinação. Em 2024, a vacina contra a Covid-19 passou a fazer parte do Calendário de Vacinação, sendo recomendada em um esquema de três doses para todas as crianças com idade entre 6 meses e 4 anos. Pessoas com 5 anos ou mais que fazem parte dos grupos prioritários também devem ser vacinadas com uma dose de reforço anual ou a cada 6 meses, no caso das pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidas, além de gestantes e puérperas. As doses estão disponíveis gratuitamente nas salas de vacinação, porém, a aplicação é feita com agendamento.

A Secretaria da Saúde reforça ainda que, em caso de agravamento dos sintomas, é importante buscar atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequados.

Jornal Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.