Tenente Portela: Alunos da APAE visitam instituições públicas e o comércio local para divulgar Festa Junina promovida pela entidade

Na manhã de quinta-feira, 13, alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), acompanhados pela professora Luzinete Hanel e pela monitora Julia Ludtk, visitaram instituições e o comércio local para divulgar a Festa Junina promovida pela entidade.

Dentre as visitas, estiveram no Jornal Folha Popular para convidar a comunidade e divulgar o evento.

A tradicional Festa Junina da APAE será realizada no dia 21 de junho, no Ginásio da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, com início às 13h30min. O evento promete ser uma celebração animada, com comidas típicas, danças e muita diversão, mobilizando e reforçando a integração da comunidade local e proporcionando um ambiente inclusivo e festivo para todos os participantes.