Tenente Portela: Centro de Pastoral e Catequese recebe o nome de Padre Albino Busato

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida prestou uma homenagem ao seu primeiro pároco, padre Albino Busato, nomeando o prédio usado para a formação de lideranças católicas para Centro de Pastoral e Catequese Padre Albino Busato. Neste ano em que se comemora os 60 anos da inauguração da nova igreja matriz também iniciam algumas melhorias nesse prédio que tanto serve a comunidade católica e também regional.

Padre Albino Busato nasceu em Nova Palma, além do Rio Soturno, Rio Grande do Sul, em 01 de abril de 1914. Foi batizado no dia seguinte na igreja-curato da Santíssima Trindade de Soturno. Em 1928 entrou no Seminário Diocesano São José de Santa Maria, onde permaneceu até 1933 quando ingressou no Seminário Central de São Leopoldo. Ali completou sua formação e estudos de Filosofia e Teologia. Em 12 de novembro de 1939 foi ordenado padre por Dom Antônio Reis, bispo de Santa Maria, na igreja matriz São Paulo, então município de Sobradinho.

O padre trabalhou em Erechim, Frederico Westphalen, e em 24 de março de 1946 assumiu como primeiro pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela. Esta também é a data da instalação da recém criada Paróquia. Padre Albino permaneceu em Tenente Portela até 1968, quando foi designado pároco de Taquaruçu do Sul. No dia 6 de outubro de 1989, ano do jubileu de ouro de sua ordenação sacerdotal, recebeu o título de Monsenhor, dado pelo Papa João Paulo II, hoje venerado como Santo. Faleceu dia 2 de novembro de 2005, dia da comemoração dos fiéis defuntos.

O atual Centro de Pastoral e Catequese foi concluído na década de 80 do século passado e foi construído aproveitando as sapatas e muros que preparavam a construção da nova Escola Paroquial. Com cerca de 1300 metros quadrados de área construída, o edifício foi projetado para permitir as mais diversas atividades de evangelização e pastoral, como catequese, cursos de formação e reuniões. Também possibilitava o pernoite de quase uma centena de pessoas. O Centro servia também para atividades de outras instituições da sociedade portelense e regional.

Foram feitas algumas modificações e melhorias. A secretaria paroquial, que antes se localizava na casa residencial dos padres, se transferiu para a Centro, recebendo uma sala mais ampla para possibilitar um melhor atendimento das pessoas. Foram criadas duas salas de antendimento dos padres, criando um ambiente mais seguro, privado e confortável para quem necessita uma orientação ou tratar de outras questões com os padres. O objetivo é um atendimento mais personalizado e eficiente de quem procura os diversos serviços paroquiais.

Também foram consertados alguns problemas no telhado e instalações hidráulicas. O setor de catequese recebeu uma nova pintura e melhorias na parte elétrica, o que ajuda nos encontros de catequese. O mesmo espaço serve para reuniões e cursos com grupos menores de pessoas. A capela teve sua disposição mudada, o que permite um maior número de fiéis e recebeu uma pintura mais clara, melhorando a iluminação. Permanece um ótimo lugar de silêncio para a oração.

A parte externa também está sendo cuidada, bem como as duas grandes salas. Uma é o local do encontro dos jovens e a outra para eventos de 100 pessoas ou mais. Ambas foram pintadas com uma cor mais clara e continuarão a receber melhorias.

Quem passa pela Avenida Santa Rosa já percebe estas mudanças. A fachada que indica a Secretaria Paroquial e o Centro de Pastoral e Catequese Padre Albino Busato fica iluminada à noite. A comunidade é convidada a visitar estes espaços e usufruir de seus serviços.

Muitas melhorias ainda precisam ser feitas. A generosidade dos paroquianos tem ajudado e, acreditamos, vai continuar a ajudar para as mudanças.

Ao homenagear o Padre Albino Busato, a Paróquia quer agradecer a todas as pessoas que contribuíram e continuam a contribuir para que ela exista até hoje e assumir o compromisso de manter e melhorar o que os antepassados construíram.

Com informações da Igreja Nossa Senhora Aparecida