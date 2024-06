Tenente Portela: Corsan inicia substituição de redes de água na próxima semana

A Corsan vai iniciar a substituição de redes de água na Rua Caí, em Tenente Portela, na próxima segunda-feira, 1º. Serão implantados 300 metros de tubulação, beneficiando mais de 50 famílias diretamente e com disponibilidade de mais ligações futuras.

Com a conclusão da obra, a expectativa da Companhia é garantir o fornecimento de água potável em todos os períodos do ano. Após a intervenção, a administração municipal irá finalizar também a pavimentação da rua. A previsão é de que o serviço seja finalizado até 10 de julho. Não deverá haver interrupção no abastecimento no período.

As ligações de novas redes fazem parte das melhorias em Tenente Portela planejadas pela Corsan. “A ampliação do sistema de saneamento no município visa garantir o acesso contínuo e seguro à água potável para a população, reafirmando nosso compromisso com a comunidade e o desenvolvimento sustentável das cidades”, afirma o gestor regional de relações institucionais da Corsan na região, José Roberto Ceolin Epstein.

Os detalhes da obra foram acordados em reunião na quarta-feira, 26, que contou com a participação de Epstein, do gerente operacional, Maurício dos Santos, e do prefeito, Rosemar Antônio Sala.

Todos os projetos da Companhia – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal. Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende no Rio Grande do Sul, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Corsan.