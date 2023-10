Tenente Portela decreta situação de emergência  

Reunião com representantes da Prefeitura e de entidades definiu medidas de enfrentamento aos danos provocados pelo clima. Transporte escolar está suspenso no interior

Um encontro realizado na manhã desta quarta, 18, no Gabinete definiu que Tenente Portela decretará situação de emergência em função dos danos causados pelo clima nos últimos dias. Participaram representantes do Governo Municipal e de entidades, entre elas, Emater, Defesa Civil, Bombeiros Voluntários e cooperativas de crédito, entre outras.

O prefeito Rosemar Sala comandou os trabalhos. A avaliação inicial é de que os prejuízos humanos e econômicos são consideráveis e suficientes para que seja adotada a medida. Dados do escritório local da Emater/RS – Ascar apontam que no mês de outubro, o acumulado de chuvas alcançou 400 milímetros, sendo mais de 200 milímetros somente nesta semana. Chuva, granizo e ventos fortes registrados a partir da noite de segunda, 16, provocaram estragos em praticamente todo o território do Município.

A partir da reunião de hoje, serão feitos os levantamentos quantitativos. Os registros preliminares indicam perdas agrícolas e pecuárias, em especial, nas culturas do milho e do trigo; na produção de leite e em várias atividades, principalmente suinocultura, avicultura e fruticultura. Estradas também foram severamente castigadas, com ocorrência de danos também em pontes e bueiros. Parte do território do Município ainda permanece sem energia elétrica.

A Assistência Social e a Defesa Civil contabilizam ao menos 20 famílias que tiveram suas residências danificadas. Com o auxílio dos Bombeiros Voluntários foram distribuídas lonas plásticas. Neste levantamento ainda não estão contabilizados os estragos na Terra Indígena do Guarita, o que está sendo feito hoje. Há em torno de 35 famílias que estão ilhadas ou tiveram suas casas alagadas. Ao menos uma família teve que ser removida para residência de parentes, sendo que os móveis e utensílios foram levados para o Ginásio do Miraguai.

Como a maior parte das estradas apresenta condições críticas de trafegabilidade, a Secretaria Municipal de Educação decidiu suspender o transporte escolar no interior do Município. O serviço somente deverá retornar na próxima segunda-feira, 23. Na cidade o transporte segue ocorrendo normalmente. O Município monitora a situação e poderá adotar outras medidas. Em relação as famílias que foram atingidas e ainda não receberam atendimento, a orientação é que procurem a Secretaria de Assistência Social.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela