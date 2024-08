Tenente Portela: Feira Portelense do Livro ocorre de 14 a 16 de agosto na Escola Sepé Tiarajú

A XXVIII Feira Portelense do Livro (Feporli) da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiarajú faz parte das comemorações do 69º aniversário do município de Tenente Portela