Tenente Portela: Festa popular marca lançamento do Natal Encantado da ACISA e da Feira Negócios Daqui

A Prefeitura Municipal de Tenente Portela, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios (ACISA), promovem nesta sexta, 20, uma festa popular na Praça do Imigrante. O evento, que terá início às 20h, marcará os lançamentos da campanha “Natal Encantado 2023” e da 3ª edição da feira “Negócios Daqui”. A banda portelense Essência da Noite animará a festa.

Uma das atrações da noite, será o sorteio de vários prêmios. Ele será feito entre os participantes do evento, ou seja, para concorrer, basta prestigiar a festa. No local haverá comercialização de lanches e bebidas a cargo do Rotaract Club de Tenente Portela.

NATAL ENCANTADO – A campanha de incentivo e valorização do comércio local tem a ACISA como sua promotora. A partir do lançamento até o Natal de 2023 ocorrerão vários sorteios, com destaque para o último, que será feito durante as comemorações do “Natal da Feliz Cidade”. Os prêmios serão anunciados neste sexta, 20. Para concorrer, basta comprar nas empresas participantes e, é claro, preencher o cupom. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura.

NEGÓCIOS DAQUI – O lançamento da “feira da nossa gente” também faz parte da programação desta sexta, 20. O feira ocorrerá na Praça do Imigrante nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Promovida pela Prefeitura, com o apoio da ACISA, da Emater, da Associação Pedal Portela e do Moto Clube Bronko, a feira chega a sua terceira edição e nesta terá como destaque os segmentos de carros, motos e bicicletas.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela