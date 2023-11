Tenente Portela garante classificação da Copa Noroeste de Futsal

Tenente Portela está classificada para a semifinal da Copa Noroeste Cresol de Futsal. Jogando em Boa Vista do Buricá, na noite desta segunda, 20, o time portelense venceu Independência, por 2 a 1, no jogo da volta das quartas de final. Na semana passada, no duelo de ida, disputado em Derrubadas, Tenente Portela havia superado o adversário, por 3 a 2.

Os gols portelenses desta segunda-feira foram anotados por Pitico e Cabeça. Na semifinal o confronto será diante de Boa Vista do Buricá que na partida de fundo eliminou Humaitá. A definição ocorreu nos penaltis depois de vitória da equipe da casa no tempo normal (2 a 0) e empate na prorrogação (1 a 1). No jogo da ida, Humaitá havia levado a melhor (3 a 1).

Na outra semifinal, o duelo será entre Chiapetta e São Martinho, que superaram Três de Maio e Horizontina, respectivamente. Esta fase será definida ainda nesta semana. As rodadas serão as seguintes:

Na quarta-feira, 22, em Chiapetta, às 20h, Boa Vista enfrenta Tenente Portela e, na partida de fundo, Chiapetta joga contra São Martinho. Na sexta-feira, 24, a volta ocorre em Boa Vista do Buricá com o primeiro jogo entre Chiapetta e São Martinho e, em seguida, o enfrentamento envolvendo Boa Vista e Tenente Portela.

Entre os semifinalistas, apenas Boa Vista do Buricá já ganhou a competição, tendo conquistado três canecos, os demais vão em busca do título inédito. Os duelos semifinais serão em rodada dupla na casa das duas equipes de melhor campanha.

Folha Popular – com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela