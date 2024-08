O Gurias do Yucumã Flamengo Sub 17 está selecionando jogadoras para integrar a equipe que irá disputar o Gauchão Sub 17 de Futebol 2024, ao lado de Internacional, Adergs e Juventude Salomé.

As atletas interessadas devem ser nascidas em 2007, 2008 e 2009.

A seletiva será realizada no domingo, 1º, no CT São Pedro, às 14 h.

Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (55) 99189-9162.