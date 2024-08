Tenente Portela: Gurias do Yucumã jogam no Estádio do Miraguai no domingo, 25

Gurias do Yucumã vence jogo de estreia e segue avançando no Gauchão Feminino 2024

As gurias da equipe portelense estrearam com vitória no Gauchão Feminino 2024. Jogando em Cachoeirinha, na Arena Cruzeiro, venceram o Vidal Pró pelo placar de 5 a 0. Thawanne, Kim, Ane e Pâmela, marcaram os gols do Flamengo no jogo. Ane fez dois dos cinco gols.

A vitória foi dedicada pelas gurias ao Município de Tenente Portela, que completou 69 de anos no dia da estreia da equipe.

No sábado, 24, é a vez da equipe sub 15 do Gurias do Yucumã estrear no Gauchão Feminino Sub 15, diante do Juventude Dr. Salomé, de Gravataí. E no domingo, 25, as meninas da equipe profissional recebem o Juventude, de Caxias do Sul, no Estádio do Miraguai, em Tenente Portela.

O valor dos ingressos para esses dois grandes jogos custa R$ 10, comprando antecipadamente, ou R$ 15 se forem adquiridos na hora.

Lesões – a equipe Gurias do Yucumã Flamengo está desfalcada. A atleta Amandinha, uma das líderes do elenco, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treinamento, apenas três dias antes do primeiro jogo pelo Campeonato Gaúcho Feminino 2024. A lesão afastará a atleta dos gramados por, pelo menos, um ano.

Amandinha passará por uma cirurgia nos próximos dias para iniciar o longo processo de recuperação.

A atleta Lívia, outra importante jogadora da equipe, também sofreu uma lesão no ligamento cruzado e está afastada das competições.

As duas estão se recuperando na Casa da Atleta, um espaço dedicado à recuperação e ao suporte das jogadoras.

As lesões das atletas foram um duro golpe para a equipe Gurias do Yucumã, que perde uma de suas jogadoras mais importantes logo no início da competição.

Apesar das dificuldades, as Gurias do Yucumã Flamengo entraram em campo com determinação na partida de estreia e conquistaram uma vitória expressiva por 5 a 0. A atleta Kim, ao marcar um dos gols, fez questão de homenagear as colegas Amandinha e Lívia, dedicando-lhe o feito em um gesto de solidariedade e união que emocionou a equipe e os torcedores presentes.

Com informações das Gurias do Yucumã