Tenente Portela: HSA passa a realizar exame de angiotomografia de artérias coronárias

A partir de agora o Hospital Santo Antônio (HSA) passa a realizar o exame de angiotomografia de artérias coronárias, uma técnica avançada que revoluciona o diagnóstico e o monitoramento de condições do sistema coronariano. A angiotomografia é uma ferramenta de imagem que desempenha um papel crucial na avaliação das artérias e veias.

É um exame de imagem que utiliza tomografia computadorizada (CT) para visualizar o sistema coronariano. Por meio da injeção de um contraste, essa técnica oferece imagens detalhadas e em tempo real das estruturas coronarianas, permitindo a detecção precoce de problemas coronários. A saúde coronariana é fundamental para o bem

-estar geral. Problemas nas artérias e veias podem levar a condições graves, como doença arterial coronariana, aneurismas, trombose venosa profunda e muito mais.

A angiotomografia desempenha um papel crucial no diagnóstico preciso e no planejamento do tratamento. O médico cardiologista do HSA, Dr. Filippe Augusto Vieira Silva, destaca que o benefício da angiotomografia coronariana é a precisão diagnóstica de forma não invasiva, pois fornece imagens detalhadas e de alta resolução da anatomia coronariana, objetivando detecção precoce, estadiamento de doença estabelecida e prognóstico cardiovascular como acontece no escore de cálcio.

O gerente clínico de aplicação em tomografia da Phillips, biomédico Yran Saba, que esteve de 16 a 20 de outubro junto ao Centro de Diagnóstico por Imagem do HSA, destaca que durante a angiotomografia um contraste é injetado via endovenosa, geralmente na mão ou no braço, e imagens são capturadas pelo equipamento de tomografia computadorizada. O procedimento é rápido e não invasivo, permitindo que o paciente retorne às atividades normais logo após a conclusão do exame.

A realização da angiotomografia de artérias coronárias marca um avanço significativo nos serviços prestados pelo Centro de Diagnóstico por Imagem do HSA, proporcionando aos pacientes e médicos uma ferramenta moderna e resolutiva para a detecção e tratamento de condições vasculares.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação do HSA.