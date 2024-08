Tenente Portela: Liga e cooperativas firmam parceira para Dia do Cooperativismo e Campanha de Prevenção do Câncer

ALiga Feminina de Combate ao Câncer, Cresol, Sicredi, Cooper A1, Sicoob e Cotricampo firmaram parceria para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, que é mundialmente comemorado no dia 6 de julho. O objetivo era conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da doença do câncer, através de um pedágio sem fins lucrativos, onde seria distribuído um vira-mate com os sinais da doença e um card alusivo à data. Devido ao mau tempo do dia 6 e dos sábados seguintes não foi possível realizar o pedágio.

A ação conjunta entre as entidades foi substituída por uma visita à sede da Liga, onde os funcionários das cooperativas receberam os vira-mate para serem distribuídos nas suas respectivas agências e entregaram para a Liga gêneros alimentícios (doação dos funcionários), que serão entregues para os doentes com necessidades.

Esta visita foi uma oportunidade para proporcionar um maior conhecimento do trabalho que é feito pelas voluntárias, bem como possibilitar que a Liga manifestasse sua gratidão às cooperativas, uma vez que sempre é lembrada para desenvolver ações em prol dos seus assistidos. Como lembra a secretária da Liga, “é o amor e a generosidade que multiplica, envolvendo tantas mãos solidárias.”

Com informações da Liga.