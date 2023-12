Tenente Portela: Liga Feminina de Combate ao Câncer, Sicredi e Cresol são parceiras na prevenção do câncer

Uma das metas que a Liga Feminina de Combate ao Câncer definiu em seu planejamento anual para o ano de 2023 foram ações de prevenção da doença do câncer.

Uma das ações desenvolvidas foi o concurso de redação com os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Cléia Salete Dalberto e Escola Estadual Sepé Tiaraju, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre a importância e necessidade de terem cuidados preventivos em relação à doença.

Nesta semana realizou-se a entrega do valor de R$ 200, doado pela Sicredi para a aluna Siani Rodrigues da Silva, aluna da escola Sepé Tiaraju, que fez sua redação com o título: “Conhecendo o inimigo silencioso”, e de R$ 200 doados pela Cresol para a aluna Gabriela Soares da Rosa, que abordou o tema “Câncer de mama”.

Com estas atividades, a Liga encerrou as ações previstas para o ano de 2023, com a alegria de ter cumprido seus objetivos e ter contado com o apoio valioso das cooperativas e das professoras das escolas.

A Liga parabeniza todos os alunos que participaram do concurso e em especial as alunas Siani e Gabriela, pelos excelentes textos!

Câncer de mama – Aluna: Gabriela S. da Rosa – E. E. Professora Cléia Salete Dalberto

O câncer de mama é muito assustador para as mulheres, pois quando se é diagnosticado o mundo delas desaba. No meu modo de pensar elas devem ficar muito tristes, pois a mulher que estiver com câncer de mama, deve iniciar o tratamento rapidamente com quimioterapia. Se o câncer de mama dor descoberto no início, pode ser tratado e curado, mas se for descoberto tarde, pode levar até à morte.

Há vários tipos de câncer de mama. Enquanto, alguns tipos tem desenvolvimento rápido, outros crescem lentamente e também, o câncer de mama apresenta vários estágios da doença. Tumores que invadem outros órgãos, como tecido linf´patico, fígado, pulmão e ossos. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas um por cento do total de casos da doença.

O objetivo é destruir o tumor, evitando que se espalhe nas células do corpo, sem contar que além do tratamento de quimioterapia, algumas pessoas fazem cirurgia. O exame de mamografi a é o principal e o único eficaz no rastreamento do câncer.

Câncer – conhecendo o inimigo silencioso – Aluna: Siani G. Rodrigues da Silva E.E. de Ensino Médio Sepé Tiaraju

Há alguns anos, as entidades de saúde brasileira, iniciaram campanhas marcando meses do ano com cores e sua prevenção de doenças, como o outubro rosa, que simboliza a prevenção do câncer de mama e câncer cervical (câncer do colo do útero); o novembro azul, que é a prevenção do câncer de próstata. O mês de outubro é marcado pela prevenção do câncer de mama e o câncer do colo do útero que é muito impactado na vida de mulheres brasileiras e também de outros países. O assunto é delicado, porém existem tratamentos para prevenir os sintomas e agravamentos até um certo ponto de retirar parte

da mama em casos extremos. A conscientização nesse mês é intensifi cada a escolhida pela população. Superfi cialmente, segundo informações do governo, a cada cem mil mulheres, sessenta e um por cento tem problemas com o câncer de mama. Logo após o mês de outubro, chega novembro, que é o mês de prevenção do câncer de próstata. A prevenção é extremamente importante, pois em fase avançada poderá levar até a morte do indivíduo. No Brasil, a cada trinta e oito minutos, morre um homem com esse diagnóstico. O ocorrido é o inchaço da próstata (glândula do sistema reprodutor); há outros sinto

mas como dor óssea, dores ao urinar. A prevenção é feita por exames físicos e detalhados em clínicas específi cas. Um dos exames é o do toque. O aparecimento do câncer geralmente acontece quando a idade é mais avançada, à partir dos quarenta e cinco deve ser iniciada a prevenção para que não se intensifi que a doença. Portanto, o governo também deve se responsabilizar em ajudar a quem está realmente precisando combater o câncer. Assim como também o, indivíduo, deve se cuidar fazendo exames de rotina para tentar evitar ou diagnosticar o câncer precocemente, pois assim, as chances de curas serão maiores.

Folha Popular – Com informações da Liga.