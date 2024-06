Tenente Portela: Município e UCEFF finalizam projeto do curso de Medicina

Em outubro de 2023 o Ministério da Educação lançou o edital de chamada pública para a seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de Medicina no país. O processo estabeleceu a possibilidade de 95 novos cursos, com 60 vagas cada um. O Município de Tenente Portela buscará conquistar um dos quatro cursos estabelecidos para o Rio Grande do Sul. Detalhes do projeto portelense foram apresentados na manhã de quinta-feira, 27, em entrevista coletiva realizada na Prefeitura. Participaram o prefeito municipal, Rosemar Sala, e o reitor da UCEFF, Leandro Sorgatto.

Durante a conversa com profissionais da imprensa, foi informado que a intenção de Tenente Portela de sediar um curso de Medicina surgiu muito antes do lançamento do edital. “Há pelo menos um ano e meio o tema vem sendo tratado com a devida responsabilidade”, destacou o prefeito. Conforme Sala, “a ideia nunca foi criar ilusões, mas transmitir para a comunidade que, mesmo em meio à concorrência gigante, é possível tornar este sonho realidade.” Nos últimos dias, o próprio prefeito percorreu a região e visitou 25 municípios em busca da adesão à iniciativa portelense. Enquanto isso, a UCEFF, instituição parceira da iniciativa, finalizava o projeto. Sala ressaltou que o tema sempre esteve na pauta nas viagens a Brasília e Porto Alegre. Nesta jornada foi fundamental também o apoio de instituições e representantes dos mais diversos segmentos da comunidade regional. O prefeito destacou a parceria estabelecida desde o primeiro momento com o Hospital Santo Antônio e a Terra Indígena Guarita.

Os próximos passos: de acordo com o reitor, o movimento pró-curso de Medicina em Tenente Portela está consolidado, tem o apoio necessário e reúne todas as condições técnicas de concorrer de igual para igual com qualquer outro projeto. Leandro Sorgatto informa que o próximo passo é o cadastramento da proposta no Sistema Avaliação Mais Médicos do Ministério da Educação, o que deverá ocorrer até o dia 5 de julho. Este prazo poderá ser prorrogado. Caso não ocorram alterações no cronograma, dia 5 de dezembro sairá o resultado preliminar e no dia 18 de março de 2025 a homologação do resultado final.

Expectativa da UCEFF: reconhecida como a maior instituição privada de ensino do Oeste de Santa Catarina, a UCEFF confia que a proposta de Tenente Portela tem tudo para sair vencedora. “Tecnicamente nós estamos bem colocados. Nosso projeto está redondinho, está pronto. Não tem por que nós não ganharmos. Se tem um time melhor preparado, vamos descobrir lá na frente”, salienta Sorgatto.

O reitor acredita que a instituição, em sendo contemplada e caso não ocorram alterações nos prazos, vai conseguir estruturar toda a parte física em Tenente Portela e realizar o primeiro processo vestibular até 2026.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.