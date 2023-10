Tenente Portela – NEGÓCIOS DAQUI: CÃOCURSO SERÁ ATRAÇÃO DO DOMINGO

Evento, organizado em parceria com a Appata, premiará pets nas categorias maior cão, menor cão, cão mais simpático, cão mais fashion e cão mais parecido com o tutor

A 3ª Negócio Daqui, que ocorrerá de 10 a 12 de novembro, na Praça do Imigrante, em Tenente Portela, terá na programação o 1º CãoCurso. O evento será realizado em parceria com a Appata (Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento de Animais). O desfile dos cães será às 14h30min do domingo, 12.

INSCRIÇÕES: já estão abertas e poderão ser feitas na Prefeitura Municipal, na ACISA, na Agroveterinária Niederli e na Clínica Vet Center. O prazo final é o dia 11 de novembro. Quem deixar para os últimos dois dias, poderá fazer diretamente no estande da Appata, junto à feira. Cada participante, no momento de inscrição, deverá fazer a doação de um pacote de ração. Essas doações serão repassadas para a Appata. Maiores informações sobre o concurso, (55)99620-3522.

CATEGORIAS: todos os pets inscritos concorrerão nas seguintes categorias: maior cão, menor cão, cão mais simpático, cão mais fashion e cão mais parecido com o tutor. Os três primeiros de cada categoria serão premiados. Também haverá um desfile especial não competitivo para cães adotados a partir das ações desenvolvidas pela Appata, o que não impede estes de participar das demais categorias.

ORIENTAÇÕES: para comodidade de todos os participantes, os cães devem usar coleira e guia, estar com as vacinas em dia e contar com um acompanhante maior de 18 anos. O uso de focinheira também é recomendado para todos os animais e obrigatório para cães de raças como rottweiler, pit bull e similares.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.