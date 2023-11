Tenente Portela – Negócios Daqui: Sábado terá passeio ciclístico e mateada

A 3ª Negócios Daqui vai movimentar Tenente Portela no fim de semana de 10 a 12 de novembro. O evento ocorrerá na Praça do Imigrante e está sendo organizado pela Prefeitura Municipal com o apoio da ACISA; da Emater/RS – Ascar; da Associação Pedal Portela; do Moto Clube Bronko e da Appata. Esta edição tem como foco os setores de carros, de motos e de bicicletas.

Na programação do sábado, 11, haverá o tradicional passeio ciclístico “Pedalando Pedalando”, promovido pelas Lojas Quero-Quero. As inscrições são gratuitas e quem participar concorrerá a três bicicletas. A Associação Pedal Portela, a Cresol e a Erva Mate Rei Verde, são parceiras do evento. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, apoia a inciativa. Informações no fone (55) 3551 3750.

A saída do passeio ciclístico será às 15h30min na Quero-Quero e a chegada na Praça do Imigrante. Durante a tarde haverá mateada com distribuição de erva mate e água quente. A promoção é da ervateira Rei Verde. Vale lembrar que a entrada na feira é gratuita. Além destes eventos, haverá espaço kis, shows Talentos Daqui, Praça de Alimentação e um espaço destinado a agricultura familiar, as agroindústrias e o artesanato.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.