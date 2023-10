TENENTE PORTELA: PALESTRA TRATARÁ SOBRE MUDANÇAS REALIZADAS NO MEI

O evento é gratuito e todos os microempreendedores individuais de Tenente Portela estão convidados a participar

A Sala do Empreendedor de Tenente Portela, em parceria com o SEBRAE, realizará na próxima quarta-feira, 4 de outubro, às 19h, no Centro Cultural, uma palestra destinada a explanar as mudanças realizadas no MEI e esclarecer dúvidas.

Os interessados em participar devem comparecer à Sala do Empreendedor, localizada na Central do Cidadão, na Rua Luis Carlos Schepp, 142, Centro de Tenente Portela, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, e realizar sua inscrição, portando documento com foto e CNPJ.

Organizadores contam com sua presença!

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela