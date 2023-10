Tenente Portela: Prefeitura Municipal interdita ponte danificada pela cheia do rio Turvo

Entre os prejuízos deixados pelas intensas chuvas registradas na última semana em Tenente Portela, estão os danos em pontes e pontilhões. A situação mais grave é a ponte sobre o Rio Turvo, divisa com Três Passos. No lado portelense fica a localidade de Marco da Pedra e no trespassense, Linha Navegantes. A ponte foi totalmente coberta pela água o que resultou em avarias consideráveis no tablado. Pranchas e corrimões foram levados e a viga de concreto se rompeu. Como o rio permanece com seu nível elevado, não foi possível mensurar os estragos na estrutura como um todo.

Este levantamento preliminar integra o parecer técnico elaborado pelo Departamento de Engenharia. Diante deste quadro, a Prefeitura anunciou nesta sexta, 27, a interdição total da ponte. O local recebeu sinalização indicando a suspensão da passagem de veículos e pedestres. O Município já deu início as tratativas para obra de recuperação, até que isso ocorra, a travessia permanecerá interrompida.

Nos últimos dias, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Rural vistoriaram todas as pontes e pontilhões existentes no território portelense. Na localidade de Burro Magro, o pontilhão localizado próximo a propriedade “dos Cassiamani”, está parcialmente interditado. Está proibida a travessia de colheitadeiras e veículos que “passam além dos trilhos de rodagem”. Uma placa no local indica esta restrição.

A Prefeitura solicita a compreensão da comunidade e principalmente que respeite as medidas de segurança adotadas. Os cálculos iniciais indicam a necessidade de investimentos superiores a R$ 2 milhões para recuperar estradas e reparar pontes, pontilhões e bueiros. Estes dados fazem parte dos relatórios que resultaram na situação de emergência decretada na última sexta, 20.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela