Tenente Portela: Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) fala em fortiﬁcar agremiação

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Claudenir Scherer, na manhã de quarta-feira, 22, em entrevista concedida ao jornalista Nilson Rosa Lopes, da Rádio Cidade, disse estar trabalhando para fortalecer o partido em Tenente Portela, com a aproximação da agremiação partidária aos filiados e simpatizantes.

Ao ser questionado se o PT compõe a atual administração o presidente afirmou que não, embora o partido tenha sido convidado para fazer parte da administração logo após as eleições de 2020. “Na oportunidade o PT foi convidado a compor o governo. No entanto, após amplo debate interno no partido, fora decidido pela não entrada. O atual prefeito convidou a fi liada Gicelda Berghethi Denes para assumir a Secretaria Municipal de Educação, entretanto, como o convite foi pessoal à fi liada, a decisão de assumir a secretaria não passou pelo partido”, relatou Scherer.

O presidente também falou sobre a conjuntura política para o pleito de 2024 e lembrou da expressiva votação que o PT fez no município na eleição de 2022. “O partido está trabalhando com sua base eleitoral para viabilizar candidatura própria a prefeito, estando aberto ao diálogo com as demais agremiações políticas para formação de coligação. Na eleição de 2022 o PT foi o grande vencedor. Venceu no município a eleição para presidente, governador, senador, teve o deputado federal mais votado e deputado estadual na terceira colocação”, diz Scherer.

O petista disse que o partido realiza, periodicamente, rodízio na Câmara Municipal de Vereadores, oportunizando aos suplentes assumirem a vaga de vereador para apresentar suas demandas, fato que deverá ser repetido no ano que vem. E que os candidatos petistas, quando registram suas candidaturas, assumem o compromisso de darem continuidade ao rodízio. Por fi m, Scherer lembrou, também, que o último projeto habitacional no município foi elaborado no ano de 2012, quando era vice-prefeito, o qual foi concluído em 2013.

Folha Popular