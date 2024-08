Tenente Portela: PROERD realiza formatura de alunos das escolas municipais e estaduais

Na noite de terça-feira, 20, o Programa Educacional de Resistências às Drogas e a Violência (PROERD) formou mais uma turma de estudantes de Tenente Portela. A solenidade acorreu na Cripta da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida e fez parte da programação dos 69 anos do Município.

O programa preventivo é uma ação conjunta entre as escolas, a Brigada Militar e as famílias, com o objetivo de manter as crianças e jovens longe das drogas e da violência.

A formatura ocorreu após dois meses de encontros semanais com os alunos que frequentam o quinto ano das escolas Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Tenente Portela, EMEF Ayrton Senna, EMEF Marcílio Dias, EMEF Arcelino Soares Bueno, EMEF Santo Antônio, EMEF General Osório, Escola Estaduaal de Ensino Fundamental (EEEF) Tenente Portela e EEEF Sepé Tiaraju.

O policial militar Thales Finco foi o instrutor das atividades do PROERD nesta edição do programa.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berguetti Denes, agradeceu às instituições parceiras e a Brigada Militar pelo desenvolvimento do PROERD, ressaltando que o programa ajuda na formação do caráter dos futuros cidadãos da sociedade.

Giovana Maciel, diretora da Escola Sepé Tiaraju, salientou a importância do programa para a formação dos pré-adolescentes e o papel fundamental do instrutor Thales Finco, que desenvolveu grande empatia com os alunos, além de agradecer a Brigada Militar enquanto corporação, a parceria do Sicoob e o apoio do Ministério Público.

Também prestigiaram a formatura o representante do Sicoob, Rodrigo Salamoni; o oficial de convênio do Ministério Público, Potiberê Vieira de Carvalho; e o comandante do Pelotão da BM de Tenente Portela, tenente Cleberton Fabiano Buche.

O Ministério Público, através de convênio com a Brigada Militar, auxilia o desenvolvimento do PROERD com aporte financeiro do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, contribuindo na compra de livros, mascotes, infláveis em todo o nosso Estado.