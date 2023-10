Tenente Portela: PT realiza Plenária Municipal para escolher nova diretoria

Na sexta-feira, 20 de outubro, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Tenente Portela realizou a Plenária com sua militância para escolher representantes para a Executiva Municipal. O encontro ocorreu no Centro Pastoral.

O objetivo da agremiação partidária foi o de fortificar a militância aproximando a base, fazer o diagnóstico e discutir o planejamento das eleições municipais de 2024, analisando os desafios e avanços da conjuntura nacional com o governo do presidente Lula.

Foi anunciada a nova direção do partido, que irá conduzir os trabalhos até o ano de 2025.

Executiva Municipal – Presidente, Claudenir Scherer; vice-presidente, Suzerly Fátima Bonotto. Secretários: Milton Perkoski, Henrique Niederle, Paulo Vilodre, Brasília Freitas e Leonilda Chiele. Suplentes: Gicelda Berghetti Denes, Giovana Splendor Maciel, Juliana Horn, Elizeu Chiogna, Claudinho Pereira e Gelson Ferrari. De acordo com Scherer, “um dos objetivos da nova executiva é fortalecer ainda mais o partido, com maior aproximação com a base partidária, visando candidaturas fortes para os Poderes Executivo e Legislativo nas eleições em 2024.”

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação do PT.