TENENTE PORTELA PUBLICA OS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO

O período de inscrição de projetos vai do dia 03 a 20 de outubro

Os Editais de Chamamento Público números 011/2023 e 012/2023 da Lei Paulo Gustavo, Audiovisual e Demais Áreas foram publicados nessa segunda, 02 de outubro, no site da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

As inscrições serão realizadas no período de 03 a 20 de outubro de 2023 de forma presencial, junto à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social, situada na Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Praça Tenente Portela, 23, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

No momento da inscrição, os documentos deverão ser entregues em envelope com os dados de identificação na parte externa do mesmo.

Os Editais na íntegra encontram-se afixados no Mural de Publicações Oficiais, localizado no átrio da Prefeitura Municipal e no site <https://www.tenenteportela.rs.gov.br/pagina/37/lei-paulo-gustavo-2023> ou <https://www.tenenteportela.rs.gov.br/pagina/35/editais>.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela