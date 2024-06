Tenente Portela: Recursos destinados pelo Mourão e pela deputada Franciane garantirão mais asfalto para o município

Emendas totalizam R$ 1.140.000,00. Recursos estão na conta do Município e serão investidos no “Projeto Tamandaré”.

Tenente Portela garantiu recursos para mais uma importante obra asfáltica. São R$ 1.140.000,00 oriundos de emendas parlamentares do senador Hamilton Mourão (R$ 840 mil) e da deputada federal Franciane Bayer (R$ 300 mil), ambos do Republicanos. Os valores já estão liberados e conforme a Prefeitura serão investidos no projeto Tamandaré que prevê a pavimentação de 10 quadras em trechos das ruas Tamandaré, Nino Machado, Coroados, Minuano, Calapalos e Goitacases.

O valor estimado da obra é de R$ 2,4 milhões, sendo que o restante virá dos cofres públicos com posterior contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis contemplados com a pavimentação. A licitação deverá ser lançada ainda neste ano. O projeto Tamandaré integra o eixo Infraestrutura Urbana do programa Acelera Portela.

Neste mesmo programa do Governo Municipal também está o projeto Ipanema que prevê a pavimentação asfáltica de trechos desta via e das ruas Tibiriça, Uruguai, Luis Carlos Schepp e Piracicaba. Este último já foi assinada a ordem de serviço e os trabalhos estão começando. As duas obras alcançam investimentos de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.