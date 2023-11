Tenente Portela sanciona Lei que institui Dia da Bíblia

Com a presença de lideranças religiosas, o prefeito Rosemar Sala, sancionou na última sexta-feira, 24, a Lei Municipal 2.962 que institui e inclui no Calendário Oficial do Município de Tenente Portela o Dia da Bíblia. A iniciativa foi proposta pelo vereador Derli da Silva (PSDB) e prontamente aceita pelo Executivo.

Padre e pastores presentes no ato, enalteceram a importância da lei como forma de reconhecer a bíblia como um instrumento fundamental na vida dos cristãos. O Dia Municipal da Bíblia passa a ser comemorado no segundo domingo de dezembro, a exemplo da Lei 10.335/01 que institui a data no país. Neste dia, as entidades religiosas poderão promover eventos e manifestações em homenagem ao “livro sagrado”.

Neste ano, dia 10 de dezembro, está marcado o Natal em Jesus que abrirá as festividades do Natal da Feliz Cidade e celebrará o Dia da Bíblia. O evento ocorrerá na Praça do Imigrante, a partir das 19h. Será uma noite de louvores organizada pela Igreja Assembleia de Deus.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela