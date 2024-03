Tenente Portela – Secretaria de Educação realiza reunião de Rede de Apoio à Escola

No dia 8, sexta-feira passada, foram iniciadas as atividades da Rede de Apoio à Escola. Seus membros reuniram-se nas dependências do Auditório do Centro Cultural Aurélio Porto para discutirem as ações a serem desenvolvidas nas escolas neste ano. Dentre as atividades serão desenvolvidos trabalhos de prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres, baseado na lei 14.164/2021. “Este tema deverá ser difundido no ambiente escolar ainda no mês de março, tendo como principal objetivo a prevenção da violência, buscando de forma reflexiva combater os mais diversos tipos de violência que possam estar inseridos em nossa comunidade”, afirma a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes.

Também foram definidas estratégias para simplificar o acesso e o fluxo dos encaminhamentos necessários através da Rede, dando a ela a funcionalidade que deve ter, e com isso atingindo mais pessoas da comunidade. Fazem parte da Rede de Apoio à Escola representantes de vários segmentos, tais como Brigada Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, representantes de escolas municipais e estaduais, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, e outras entidades.

Conforme Gicelda, “estes encontros mensais e este planejamento e debate coletivo vem agregar valor no atendimento de qualidade a quem dele precisar”.

Jornal Folha Popular – Com informações da SMECD