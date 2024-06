Tenente Portela: Suspeito de golpes de falso PIX é identificado

Policiais civis de Tenente Portela e de Miraguaí, atuando conjuntamente, identificaram o autor dos crimes de falso PIX aplicados em Tenente Portela.

Como era aplicado o golpe: mercados de Tenente Portela recebiam, através do aplicativo Whatsapp, pedidos de compra de mercadorias e recebiam os comprovantes de pagamento realizados por PIX. Após, alguém comparecia ao mercado para retirar as mercadorias e as levava até o investigado, na cidade de Miraguaí.

Depois de registro de ocorrência na Delegacia, de imediato a Polícia Civil examinou os comprovantes recebidos pelas empresas e constatou alteração de dados, como nome e CPF, feita para dificultar a identificação do remetente.

De acordo com o delegado Roberto Fagundes Audino, titular da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, na tarde de quinta-feira, 13, o suspeito foi interrogado, confessou o crime, e admitiu a edição de comprovantes pré-existentes, alterando dados que demonstravam que o pagamento estava sendo realizado, mantendo as vítimas em erro, o que prevê a consumação do crime de estelionato.

Pelo menos quatro supermercados foram lesados em Tenente Portela nos últimos 15 dias.

Com informações da Polícia Civil.