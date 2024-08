Tenente Portela: Tradicional festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida acontecerá dia 7 de setembro

No dia 7 de setembro acontecerá a tradicional festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Tenente Portela. A festa ocorre desde a criação da Paróquia em 1946, pois no Brasil se celebrava o dia de Nossa Senhora Aparecida nesta data de 7 de setembro. Desde 1904 ela foi declarada rainha e padroeira do Brasil. Em 1953 a data da festa mariana foi transferida para dia 12 de outubro e a partir de 1980 é feriado nacional. A Paróquia manteve a tradicional data de 7 de setembro como o dia da sua festa anual transferindo a novena e os ritos litúrgicos para 12 de outubro.

Em nível municipal ocorre o desfile em comemoração à data da Proclamação da Independência do Brasil. O desfile é realizado na Avenida Santa Rosa, que passa em frente ao altar da Pátria localizado na praça defronte à Igreja Matriz. Nesse dia há um grande afluxo de pessoas tornando esses eventos algo dinâmico e ímpar na cidade.

De acordo com padre Alexandre Mello Jaeger, o objetivo da festa é proporcionar aos paroquianos e visitantes um momento de alegria com diversas atrações e também ajudar financeiramente na manutenção das despesas paroquiais. A Paróquia é uma das maiores da Diocese de Frederico Westphalen, abrangendo três municípios: Barra do Guarita, Vista Alegre e Tenente Portela. São 57 comunidades que recebem o atendimento permanente, dois hospitais, sendo um regional, mais de 30 locais e grupos de atendimento semanal ou mensal e os acontecimentos que não se programam. “Há despesas de manutenção e também muitas taxas. É um mito que a igreja católica é isenta das taxas”, diz o padre.

No dia 7 de setembro celebra-se a missa na igreja Matriz às 7h30min. Depois, diversas atrações da festa atraem a comunidade. Na cripta da igreja podem ser retirados os espetos de carne e os frangos assados, e adquirido maionese e outras saladas, cucas, pães, sobremesas e bebidas. Há também a possibilidade de almoçar no local.

No ginásio é servido um buffet para quem adquiriu as fichas anteriormente ou para as fichas vendidas na hora, dentro do que estiver disponível. Bebidas também podem ser compradas no local. Durante o almoço acontece o sorteio de diversos prêmios para quem adquiriu fichas. Os jovens tem a tradicional pescaria dos objetos doados para esse fim. O momento de música e dança acontece pela parte da tarde. “Quem adquiriu ficha do almoço já tem a entrada inclusa e haverá também ingressos para quem quer somente participar do momento musical. Para o almoço é importante lembrar que é necessário trazer pratos e talheres”, reforça padre Alex.



Durante a tarde também acontece o sorteio, pela modalidade de bingo, da ação entre amigos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Neste ano são 20 prêmios. O primeiro, é R$ 10.00,00 em espécie. Cada cupom custa R$ 10,00 e dá direito a concorrer com dois números.

“A festa paroquial acontece pela colaboração de centenas de pessoas. São ações voluntárias em todos os setores para o bom êxito do evento. Começa com as preparações e planejamentos liderados pelos padres e Conselho Paroquial e segue com a disponibilidade de tantas pessoas doar parte do seu tempo e de seus bens materiais e financeiros para que tudo prossiga bem. Há muito trabalho pequeno silencioso que, só será notado se não acontecer. A festa, que começa meses antes, mostra que uma comunidade só existe e anda bem quando cada um ajuda dentro de suas possibilidades. A Paróquia quer deixar registrado o seu agradecimento a cada um e cada uma que participará deste evento e pedir as bençãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida”, conclui o padre.