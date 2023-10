Tenente Portela: Trágico acidente ocorrido na ERS – 472 vitima caminhoneiro

Acidente ocorrido na madrugada de hoje, 18, aproximadamente às 5h30min, na ERS- 472, em Tenente Portela, vitima o caminhoneiro derrubadense Paulo Rodrigues, 35 anos.

Ele, que trabalhava com transporte de frango, perdeu o controle da direção e desceu uma ribanceira nas proximidades do britador, quando trafega no sentido Tenente Portela a Palmitinho.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) direcionaram-se ao local para prestarem os primeiros socorros. Mas devido aos graves ferimentos, Rodrigues não resistiu.

Folha Popular