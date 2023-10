Tenente Portela vence mais uma na Copa Noroeste de Futsal

Tenente Portela conquistou na noite desta sexta, 13, a segunda vitória na 8ª Copa Noroeste de Futsal. O time portelense fez 5 a 1 diante de Crissiumal, jogando na casa do adversário. Agora, em três jogos, são duas vitórias e uma derrota. Também pela chave A, foram disputados no mesmo local outros dois, com os seguintes resultados: Miraguaí 0 x 6 Chiapetta e São Martinho 5 x 2 Humaitá.

O próximo compromisso de Tenente Portela será na terça-feira, 17, em São Martinho, diante de Humaitá.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela