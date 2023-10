Tenente Portela vence Miraguaí e avança na Copa Noroeste de Futsal

Tenente Portela está classificada para a segunda fase da Copa Noroeste Cresol de Futsal. Jogando em Humaitá, na noite desta sexta, 27, o time portelense venceu Miraguaí, por 3 a 1, e garantiu vaga no mata-mata das quartas de final.

O jogo foi equilibrado por se tratar de um clássico da microrregião. Um detalhe, um resultado adverso poderia representar a eliminação. Com a vitória, Tenente Portela, que havia empatado na última rodada em 2 a 2 com Humaitá, finalizou esta fase com 10 pontos e garantiu o segundo lugar do grupo. Miraguaí ficou de fora, assim como Crissiumal.

No outro grupo a situação já estava definida. Os primeiros e segundos colocados de cada grupo serão sedes da próxima fase. Os confrontos de ida serão dia 07/11. Em Horizontina jogam Chiapetta x Três de Maio e Horizontina x São Martinho. Em Tenente Portela se enfrentam Boa Vista do Buricá x Humaitá e

Tenente Portela x Independência. As partidas da volta serão no dia 10/11 em Chiapetta e Boa Vista do Buricá.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela