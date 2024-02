Tenente Portela – Volta às aulas na Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju é marcada pela alegria do reencontro entre alunos e professores

Na segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, iniciou-se o ano letivo na Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju, como nos demais educandários do município de Tenente Portela/ RS. O retorno foi marcado pela alegria dos alunos ao reverem colegas, reencontrarem educadores, conhecerem novas pessoas e expressa pela confiança dos pais ao deixarem seus filhos.

Dentre os feedbacks recebidos, um deles é do aluno João Vitor Machado Mainardi. “Foram dias de muita interação, atividades recreativas, diversão e integração entre as turmas. Além disso, tivemos uma troca de conhecimentos muito proveitosa, pois compartilhamos ideias e experiências. Gosto do curso pelos momentos oportunizados e pelo desenvolvimento que tem me proporcionado”, comentou o estudante do 2º ano do Curso Normal.

A gestora do educandário, Giovana Maciel, salienta o sucesso das atividades de volta às aulas. “defino o momento como – PURA EMOÇÃO – desde os intensos preparativos do espaço físico da escola, das reuniões de planejamento ao mágico momento do

reencontro com os alunos e pais… abraços, sorrisos, olhares atentos….EXPECTATIVA… expressa no olhar de todos os atores presentes no grande evento de volta às aula. Pais, com lágrimas nos olhos, alunos ansiosos, professores e funcionários preparados para o início do ano letivo. Outros esforços promovi

dos foram para organizar, repensar, revitalizar, dedetizar, sanitizar e revisar os espaços de aprendizagem e convivência dos alunos, os quais visam potencializar o processo de ensino e aprendizagem dos envolvidos.”

As ações e atividades promovidas podem ser acompanhadas pelas redes

sociais da escola no Instagram: _sepetiaraju ou cn_ sepe e no Facebook: Sepé Escola, Curso Normal – Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju.

Mais informações sobre a escola podem ser obtidas pelo telefone (55) 3551 1919 ou pelo e-mail sepetiaraju21cre@educar. rs.gov.br.

Jornal Folha Popular – Com Informações da Escola Sepé.