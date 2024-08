Teto de 30%: Como a PEC da Anistia impacta as candidaturas de negros na eleição de 2024

Sul 21 – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 54 votos a 16, a Proposta de Emenda à Constituição 9/2023, conhecida como PEC da Anistia, na última quinta-feira (15). A PEC perdoa as multas que a Justiça Eleitoral aplica aos partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas últimas eleições, além de um programa de refinanciamento de dívidas para as siglas. Na prática, também define como 30% o teto de financiamento para candidatos negros.

A regra vigente anteriormente, com base em uma definição de 2020 do Supremo Tribunal Federal (STF), determinava que os gastos fossem proporcionais ao número de candidatos brancos ou negros. Isso significa que, quando 50% dos candidatos de um partido são negros (o termo se aplica a pretos e pardos), os recursos para os mesmos também devem ser de 50%. A nova PEC indica que os recursos obrigatórios distribuídos aos candidatos negros e negras serão de 30%.

Segundo o relator da matéria, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), muitos partidos estão endividados. Na época de aprovação do projeto, há quatro anos atrás, os recursos de campanhas eleitorais deveriam ter participação proporcional às candidaturas. “Isso foi feito de última hora, e os partidos tiveram dificuldade de cumprir essa determinação [do STF]”, argumentou Castro.

De acordo com o professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da Escola de Humanidades da PUCRS, Augusto Oliveira, há uma interpretação de que se os partidos não tiverem que pagar as multas, isso pode criar um incentivo para que eles não cumpram com as regras de cotas. “Então eles podem imaginar o seguinte: a gente não precisa cumprir com as cotas, porque depois se a Justiça aplica a multa a gente no ano seguinte pode pedir a anistia aos partidos, e portanto não tem prejuízo”, explica.

O texto ainda autoriza a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral) para pagar multas eleitorais, perdoa as dívidas dos partidos e também cria um programa de refinanciamento de dívidas das legendas. Ainda de acordo com o relator e Senador do MDB, essa é uma forma de possibilitar que os partidos dividam o percentual que não foi gasto em quatro eleições. O professor da PUCRS enfatiza que essa PEC não tira a necessidade de que os partidos cumpram as cotas.