Times portelenses conquistam dois títulos na 1ª Copa CER Miraguai de Base

Evento inserido na programação dos 68 anos de Tenente Portela teve as finais no sábado, 19. CER Miraguai sagrou-se campeão no sub-11 e no sub-13

Foram conhecidos neste fim de semana os campeões da 1ª Copa CER Miraguai de Base. O evento esportivo, que fez parte das comemorações dos 68 anos de Tenente Portela, teve a fase classificatória no dia 12. As finais aconteceram neste sábado, 19, no Estádio da Baixada, em Tenente Portela.

Além do CER Miraguai participaram a Escolinha do Furacão, de Itapiranga; a Escolinha do Ouro Verde, de Coronel Bicaco; e a Escolinha Municipal de Humaitá. As disputas ocorreram em três categorias, sub-11, sub-13 e sub-15. O time da casa ficou com o título nas duas primeiras. A 1ª Copa CER Miraguai de Base foi promovida pelo clube, teve a coordenação do professor Tiago Rodrigues e contou com o apoio da Prefeitura Municipal.

Confira como ficou a premiação:

SUB-11 – Campeão: CER Miraguai,

Vice: Humaitá

3º lugar: Ouro Verde

4º lugar: Escola Furacão

Goleiro menos vazado: Erick Luis Medina (Escola Furacão)

Artilheiro: Joaquim Santos (Ouro Verde)

SUB-13

Campeão: CER Miraguai

Vice: Humaitá

3º lugar: Ouro verde

4º lugar: Escola Furacão

Goleiro menos vazado: Pedro Scherer (CER Miraguai)

Artilheiro: Davi G. Weschenfelder (Humaitá)

SUB-15

Campeão: Escola Furacão

Vice: CER Miraguai

3º lugar: Ouro Verde

4º lugar: Humaitá

Goleiro menos vazado: João Henrique Terhost (Escola Furacão)

Artilheiro: Gabriel Pinow (CER Miraguai)

