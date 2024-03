Governo do RS anuncia a liberação de R$ 251,3 milhões para a melhoria da infraestrutura rodoviária em 237 municípios.

uma nova fase de investimentos na infraestrutura rodoviária dos municípios do Estado, o governador Eduardo Leite eEm o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann, anunciaram a liberação de R$ 251,3 milhões para o Pavimenta 2.

O programa inclui obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização, contribuindo para aprimorar as condições de trafegabilidade nas cidades.

Em cerimônia realizada na quarta-feira, 13, no Palácio Piratini foram anunciados os 237 municípios que irão receber recursos do programa em 2024. As obras também vão receber contrapartida dos municípios no valor de R$ 146,6 milhões, totalizando R$ 397,9

milhões destinados à melhoria da infraestrutura rodoviária.

Algumas das cidades contempladas na região são: Barra do Guarita, Boa Vista do Buricá, Chiapetta, Crissiumal, Derrubadas, Dr. Maurício Cardoso, Esperança do Sul, Horizontina, Humaitá, Inhacorá, Nova Candelária, Santo Augusto, São Martinho, Tenente Portela, Tiradentes do Sul e Vista Gaúcha.

Tenente Portela recebeu R$ 1 milhão, com contrapartida de R$ 1,036 milhão do Município; Barra do Guarita recebeu R$ 865.357,00, com contrapartida de R$ 152.710,21; Derrubadas recebeu R$ 800.000,00, com contrapartida de R$ 280.851,31; e Vista Gaúcha recebeu R$ 751.989,22, com contrapartida de R$ 188.000,00.Todos os municípios da Amuceleiro foram contemplados com recursos do Pavimenta.

Detalhes sobre as obras a serem executadas pelos municípios na região ainda devem ser divulgadas pelas prefeituras. Na próxima segunda-feira, 18, o governo do Estado já inicia o repasse da primeira parcela do pagamento.

O restante dos recursos será pago quando publicada a ordem de início e em determinadas porcentagens de conclusão das obras.

Nova fase – O Pavimenta 2 dá seguimento à primeira fase do projeto, iniciado em 2021, que já havia investido R$ 378,7 milhões em obras de pavimentação em 408 municípios e um consórcio, com contrapartidas municipais de R$ 210,85 milhões. Com o anúncio, o programa atinge a marca de 89% das cidades do Estado atendidas. Todos os municípios pertencentes à Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) foram contemplados pelo governo do Estado com as duas etapas desenvolvidas do Programa Pavimenta. A nova fase do programa dividiu os recursos destinados por faixas conforme o número de habitantes. Na Faixa 1, de municípios com até 20 mil habitantes, 181 cidades vão receber R$ 155,3 milhões; já a Faixa 2, entre 20 mil e 200 mil habitantes, tem 53 municípios recebendo R$ 84 milhões; por fim, na Faixa 3, de cidades com mais de 200 mil habitantes, três municípios vão receber R$ 12 milhões.

Jornal Folha Popular – Com informações da Secom