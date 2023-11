Top ser humano: UNIMED recebe prêmio na área de gestão de pessoas pela 8ª vez consecutiva

A Unimed Noroeste/ RS vem adotando, de forma regular, políticas para desenvolver competências que a diferenciem no mercado. Uma das frentes é o Programa Start, focado no crescimento pessoal e profissional de colaboradores. Tal iniciativa foi reconhecida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), que concedeu à cooperativa médica o Prêmio Top Ser Humano 2023, na categoria Organização. A solenidade de entrega do troféu ocorreu nesta quarta-feira, 22, no clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Esta é a oitava edição consecutiva que a Unimed Noroeste/RS recebe o Prêmio. “É uma satisfação enorme para a nossa cooperativa fi gurar neste cenário e receber novamente uma das premiações mais cobiçadas no País na área de Gestão de Pessoas”, comemora o presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros, que representou a Unimed Noroeste/RS no evento. Também estiveram presentes a gerente de Recursos Humanos, Sandra Carneiro, os coordenadores Jonas Graff under (Desenvolvimento de RH), Rafael de Andrade (Endomarketing), Denise Costa (Central de Agendamentos), o consultor, Alex do Nascimento, além da enfermeira da área de Medicina Preventiva, Carmen Machado, e da consultora Comercial, Joice Garzella.

Programa Start – O case “Programa Start: estratégia para desenvolver talentos”, premiado pela ABRH-RS, valoriza o desenvolvimento das pessoas e seus potenciais talentos, assim como trata-se de uma estratégia de estímulo para o aperfeiçoamento contínuo e o incentivo à aprendizagem organizacional. Além disso, fortalece a cultura do Jeito de Cuidar como identidade da marca Unimed. O Programa foi criado em 2018 e objetiva, principalmente, desenvolver potenciais talentos para que estejam aptos a assumir novos desafios profissionais. “Valorizamos as potencialidades dos nossos colaboradores e percebemos cada um como único, ao mesmo tempo em que compreendemos claramente a importância de pessoas serem referência nas equipes, mesmo não ocupando posição de liderança. Isso fortalece o bom clima organizacional e a entrega de excelência ao nosso cliente”, ressalta o presidente Volnei Santos Malheiros.

O Programa Start é percebido como um motivador, pois as pessoas mostram-se satisfeitas com a posição que ocupam e reconhecem as possibilidades de valorização interna. “Uma empresa que investe muito em projetos que propiciam aos colaboradores vivenciar experiências de evolução, impacta muito além das práticas diárias no trabalho. Receber o convite para o Start foi lisonjeador, sensação de valorização. Percebi que ainda tenho muito a desenvolver e aprimorar na minha vida pessoal e profi ssional”, reconhece a enfermeira Carmen Machado, participante da segunda turma do Programa.

A gerente de Recursos Humanos, Sandra Carneiro, reforça esse compromisso. “A Unimed Noroeste/RS tem como estratégia o desenvolvimento das pessoas e a valorização do seu capital humano. O Programa Start é uma evidência disso, pois com a sua realização é possível perceber evolução, desenvolvimento e retenção de talentos. Talentos estes que estão alinhados ao nosso propósito maior, refletem o nosso Jeito de Cuidar e fortalecem a nossa cultura organizacional”, explica.

O Prêmio em 2023 – Neste ano a Unimed Noroeste/ RS esteve no palco ao lado de organizações como: Bruning Tecnometal e Kepler Weber Industrial (Panambi), Hospitais Moinhos de Vento e Santa Casa (Porto Alegre), Sebrae RS, Senac-RS e Unicred Porto Alegre. Pelo sistema Unimed, foi premiada também a Unimed Porto Alegre. Assessoria de Comunicação Corporativa e de Marketing.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação Corporativa e de Marketing. Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199).