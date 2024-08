Torneio Estadual de Xadrez da Fase alcança a quinta edição em 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 ficaram no passado, mas o espírito esportivo segue ativo na Fundação de Atendimento Socioeducativo. Reunindo socioeducandos de diversas regiões do Estado, a Fase promoveu, no dia 15 de maio, a 5ª Edição do Torneio Estadual de Xadrez. A atividade ocorreu no Centro de Convivência e Profissionalização (Ceconp), em Porto Alegre.

Organizada pelo Núcleo de Esporte, Lazer, Cultura e Espiritualidade (Nelce), o torneio é uma das atrações do calendário anual da Coordenação Pedagógica da Fundação. Os torneios promovidos pela Fase são marcados pela integração entre socioeducandos, servidores e instrutores das modalidades esportivas.

“O xadrez ajuda na disciplina, estimula o raciocínio e exige estratégia. É uma atividade que vai muito além do esporte, garantindo habilidades que certamente podem ajudar em diversas áreas na vida de todos vocês”, refletiu o presidente da Fase, José Stédile, falando especialmente aos socioeducandos.

A competição integrou jovens que cumprem medida de internação com Possibilidade de Atividade Externa (ICPAE) nas unidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Ao longo de todo ano, o xadrez é desenvolvido nos centros socioeducativos por meio de oficinas e também em momentos de recreação e lazer dos jovens.

“Eu levei mais ou menos três meses para aprender a jogar. Temos aulas de xadrez duas vezes por semana”, destacou um jovem de 16 anos que cumpre medida na unidade de Passo Fundo há quase dois anos. Ele destaca que as ações promovidas pela Fundação garantem experiências inéditas e oportunidades para o futuro. “Eu nunca tinha jogado xadrez antes da Fase. É a chance de conhecer coisas novas e até descobrir algum talento”, finalizou o vencedor da quinta edição.

“Hoje é um dia de comemoração. Agradecemos a todos os jovens pela presença e aos servidores pelo trabalho de qualidade realizado em todas as unidades na área pedagógica”, disse a coordenadora da área, Clarissa Quadros, citando as ações lideradas pelos núcleos de Esporte, Escolarização e Profissionalização. “O Torneio de Xadrez é uma atividade consolidada no calendário anual da Fase”, comemorou.

Também presente, o chefe do Núcleo de Esportes, Lazer, Cultura e Espiritualidade (Nelce), Pedro Falkenbach Júnior. O profissional de Educação Física destacou que apesar dos desafios impostos pelas enchentes, a Fase conseguirá cumprir o calendário pedagógico de atividades após readequação nas datas.

As duas primeiras edições do torneio foram realizadas em Porto Alegre, enquanto as demais tiveram como locais as regionais de Passo Fundo e de Caxias do Sul. Segundo previsão do Nelce, a tendência é que a 6ª edição volte a ocorrer no interior do Estado.