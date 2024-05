Travessias de balsas suspensas em Porto Soberbo e também em Barra do Guarita

A travessia de balsa em Tiradentes do Sul, entre a localidade de Porto Soberbo e a cidade de El Soberbio, na fronteira entre Brasil e Argentina, foi suspensa na quinta feira, 29., devido o rio Uruguai estar com mais de 11 metros acima do seu nível normal. Também foi interrompida a travessia da balsa entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC).

De acordo com informações da Defesa Civil de Santa Catarina, se a chuva acalmar nas próximas horas, o leito do rio Uruguai volta a normalidade.

Em Barra do Guarita aproximadamente 20 famílias foram retiradas de suas residências e encaminhadas para um abrigo do município e casas de amigos.

Conforme informações da defesa civil do município, após a normalidade do leito do rio, não havendo mais riscos, as pessoas voltarão para suas residências.