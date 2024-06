Uceff e Tenente Portela: Uma parveria pela saúde e educação

No contexto do programa Mais Médicos, que visa fortalecer o atendimento médico nas regiões mais necessitadas do Brasil, a criação de um Curso de Medicina em Tenente Portela surge como uma iniciativa promissora. Este movimento alinha-se com a missão do programa de expandir o acesso à educação médica e melhorar os serviços de saúde em áreas prioritárias.

A UCEFF, reconhecida como a maior instituição privada de ensino do Oeste de Santa Catarina, dá um passo significativo ao estabelecer o curso de Medicina em Tenente Portela. Em uma reunião realizada no dia 05 de junho, a Administração Municipal, liderada pelo prefeito Rosemar Antonio Sala; com o apoio do secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; e representantes da UCEFF, o reitor da instituição, Leandro Sorgatto; a pró-reitora acadêmica, Alexandra, Franchini Raffaelli; o coordenador pedagógico, Kurlan Frey; e a procuradora institucional, Natálie Schneiders; discutiram a viabilidade e os benefícios dessa parceria estratégica.

A assinatura do Termo de Adesão ao Chamamento Público ao Curso de Medicina simboliza o compromisso mútuo em promover a saúde regional através da educação, reconhecendo o potencial de Tenente Portela como um centro educacional emergente. A implementação do curso de Medicina tem o potencial de transformar Tenente Portela em um polo de saúde e educação. Isso pode atrair novos investimentos, gerar empregos e melhorar significativamente a qualidade dos serviços médicos já disponíveis para a população local e das regiões vizinhas.

O prefeito destacou a importância dessa iniciativa: “É um marco para a nossa cidade e para toda a região. A chegada do curso de Medicina fortalece nosso compromisso com o bem-estar dos nossos cidadãos.” O reitor Sorgatto complementou: “Após anos dedicados à educação superior, estamos prontos para dar este importante passo que beneficiará não apenas os estudantes, mas toda a comunidade.”

A parceria entre a UCEFF e o município de Tenente Portela é um exemplo claro de como a colaboração entre instituições educacionais e administrações locais pode resultar em avanços significativos para o desenvolvimento regional. Com o apoio do programa Mais Médicos, espera-se que essa iniciativa seja apenas o começo de uma série de melhorias na área da saúde que beneficiarão todos os habitantes da região.

APOIO REGIONAL:

A busca pelo Curso de Medicina começou há cerca de um ano e meio. Durante este período, ocorreram vários encontros que contribuíram para a elaboração do projeto que está em fase de finalização. O tema é tão importante, que o próprio prefeito tem se envolvido diretamente na busca pelo apoio dos demais 25 municípios que compõem, junto com Tenente Portela, a Região Caminho das Águas. Rosemar Sala tem mantido contato pessoal com prefeitos e secretários municipais de Saúde e coletado as assinaturas nos Termos de Adesão. Este trabalho deverá ser finalizado até a próxima semana. Na condição de um dos grandes entusiastas deste projeto, o mandatário portelense não esconde o otimismo e acredita que Tenente Portela reúne todas as condições de garantir esta conquista histórica.

Com informações das Assessorias de Comunicação da UCEFF e da Prefeitura de Tenente Portela.