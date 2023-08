Vem aí a 3ª edição da Feijoada do Rotary Club

Na quinta-feira, 3, esteve visitando o Folha Popular a presidente do Rotary Club de Tenente Portela, Neiva Rigo Pörch.

A presidente, que assumiu a instituição no dia 14 de julho, disse que o Rotary está se empenhando e desenvolvendo projetos que beneficiam a comunidade. Neiva aproveitou a visita e convidou para a Feijoada do Rotary Drive Thru, que está na sua terceira edição e será realizada no sábado, 12 de agosto.

Como já é de praxe, a feijoada estará disponível para retirada na Casa da Amizade.

Os convites estão à venda com os rotarianos.

Folha Popular