Veteranos da Associação Portelense Futebol Clube conta com 82% de aproveitamento na temporada de 2024

No sábado, 31 de agosto, a equipe de Veteranos da Associação Portelense visitou o Canarinho na Localidade de Tronqueiras, Município de Miraguaí.

Sem dificuldades, a equipe da Associação venceu a equipe Canarinho pelo placar de 5 a 1, com gols de Rodrigo, Marcelo, Eron, Gilmarzinho e Igor.

O jogo também contou com a estreia do arqueiro Felipe Brum, contratado para o elenco, somando na posição do já integrante e experiente arqueiro Arthur Bencke. O meia Rogério foi o craque do jogo.

Segundo o presidente da Associação Portelense, Valmir Pressi, a equipe conta com 82% de aproveitamento na temporada 2024, com 16 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.