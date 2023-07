Vice-governador participa de Audiência Pública em Tenente Portela

O município foi escolhido para sediar a audiência que compreende toda a Região Norte do Estado.

No dia 31 de agosto o Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância (CEIPI), coordenado pelo vice-governador do Estado, Gabriel Souza, realizará uma Audiência Pública no Centro Cultural Municipal de Tenente Portela como etapa para a construção do Plano Estadual Pela Primeira Infância (PEPI). Participarão, também, os secretários estaduais de Assistência Social, Beto Fantinel, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, de Saúde, Arita Bergmann, de Educação, Raquel Teixeira, e o prefeito municipal, Rosemar Sala.

Para a realização das audiências o Estado foi dividido em cinco regiões: Metropolitana, Fronteira, Serra, Sul e Norte, em cada uma delas foi observada a distribuição dos grupos populacionais mais vulneráveis.

A Região Norte, que abrange os municípios de Tenente Portela, Redentora, Miraguaí, Planalto, Nonoai, Iraí, Vicente Dutra, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Palmitinho, Taquaruçu do Sul e Vista Alegre, têm a população indígena como grupo vulnerável apontado pelo Comitê, que tem como objetivo promover a proteção e a defesa dos direitos da criança na primeira infância.

As Audiências Públicas visam garantir espaços de escuta, articulação e mobilização social com os atores sociais locais de populações tradicionais (indígena, negra e quilombola), e, também, com profissionais que atuam na rede de serviços que atendem crianças de zero a seis anos, gestores municipais, pesquisadores e estudantes, entidades e pessoas que possuem proximidade com a pauta da Primeira Infância.

A programação contará com painéis, debates e apresentações que tratarão sobre a Primeira Infância e com Grupos de Trabalho para a construção participativa do PEPI a partir das diferentes realidades do Estado.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.